От находящегося без сознания Бари Алибасова сбежал любимый кот

Питомец Бари Алибасова по кличке Чуча сбежал из его квартиры во время пресс-конференции. Об этом со ссылкой на его PR-директора Вадима Горжанкина сообщает «Говорит Москва».

По мнению родственников Алибасова, кот испугался и убежал накануне, 11 июня. Они были уверены, что питомца забрал помощник продюсера, поэтому не переживали о его пропаже. Однако позднее оказалось, что он бесследно исчез.

Семья Алибасова призвала тех, кто найдет или увидит лысого кота, звонить по телефону, указанному на сайте группы «На-На». В качестве вознаграждения обещано выступление группы на празднике или 800 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что 10 июня Алибасов очнулся, спросил о здоровье своего кота и вновь потерял сознание.

Медики оценили состояние Алибасова как тяжелое. После того, как он случайно выпил средство для прочистки труб, он получил ожоги внутренних органов.

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