Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое. Об этом в среду, 12 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу НИИ имени Склифосовского.

Ранее сын продюсера опроверг данные об ухудшении его состояния. По словам Бари Алибасова-младшего, внутреннего кровотечения у его отца не обнаружили.

Алибасов вышел из медикаментозного сна 10 июня. Он спросил, все ли в порядке с его котом, и вновь потерял сознание.

Продюсер переживает осложнения после отравления химикатами. Он выпил средство для труб, перепутав его с соком. Ожоги внутренних органов могли лишить его возможности самостоятельно глотать, а также привести к закупорке кишечника. Семья Алибасова намерена подать в суд на производителя средства «Крот».

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