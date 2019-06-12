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Сын Алибасова объяснил желание наказать производителя «Крота»

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Сын Бари Алибасова назвал цель подачи иска против производителя чистящего средства «Крот». Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала он был уверен, что отравление Алибасова произошло из-за его рассеянности. Однако на следущий день сын продюсера стал получать сообщения об аналогичных проблемах других людей после ошибочного употребления чистящего средства, в том числе приведших к летальному исходу.

Алибасов-младший добавил, что врачи сообщили ему о 200 случаях подобных обращений ежегодно. «Нет задачи получить компенсацию с "Крота", это уже гражданская позиция», — заключил он.

7 июня родственники Алибасова сообщили о намерении судиться с производителем жидкости для прочистки труб «Крот». 9 июня Роспотребнадзор пообещал проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.

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