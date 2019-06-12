Сын Алибасова объяснил желание наказать производителя «Крота»

Сын Бари Алибасова назвал цель подачи иска против производителя чистящего средства «Крот». Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала он был уверен, что отравление Алибасова произошло из-за его рассеянности. Однако на следущий день сын продюсера стал получать сообщения об аналогичных проблемах других людей после ошибочного употребления чистящего средства, в том числе приведших к летальному исходу.

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Алибасов-младший добавил, что врачи сообщили ему о 200 случаях подобных обращений ежегодно. «Нет задачи получить компенсацию с "Крота", это уже гражданская позиция», — заключил он.

7 июня родственники Алибасова сообщили о намерении судиться с производителем жидкости для прочистки труб «Крот». 9 июня Роспотребнадзор пообещал проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.

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