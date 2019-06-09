Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Потребитель имеет право на получение достоверной информации о товарах, в том числе об их гарантийном периоде и правилах безопасности и эффективности при использовании, отмечается в сообщении. В ведомстве заявили о готовности оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу.

Материалы по теме Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги

Ранее сообщалось, что на бутылке со средством для прочистки труб «Крот», которое выпил продюсер Бари Алибасов, отсутствовала информация о его опасности.

Основатель группы «На-На» попал в больницу с острым отравлением химикатами 4 июня. Его сын рассказал, что Алибасов принял стоявшее возле раковины средство для прочистки труб за бутылку сока. Хотя врачи диагностировали четвертую степень ожога желудка, опасности для жизни продюсера нет. Его родственники планировали судиться с производителем «Крота».

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