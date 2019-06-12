Сын Алибасова рассказал о поисках любимого кота отца

Продюсеру Бари Алибасову пока не сообщали о пропаже его кота по кличке Чуча. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал его сын.

По словам Алибасова-младшего, он попросил врачей не говорить отцу о случившемся. «Когда он просил кота позавчера, он был в бреду. Сегодня он в сознании, но у него частичная амнезия. Он не помнит», — сказал он.

Сын продюсера сообщил, что навещал отца сегодня, 12 июня. «Он что-то говорит: "кот", но еще не спрашивает, где, что и как. Важно, когда он оклемается, чтобы мы кота нашли», — добавил он.

Алибасов-младший отметил, что не будет увеличивать вознаграждение за кота. «Потому что если его не найдут за восемьсот тысяч, то не факт, что его найдут и за миллион шестьсот», — объяснил он.

О пропаже кота продюсера стало известно в среду, 12 июня. Питомец сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции. По мнению родственников продюсера, кот испугался и убежал накануне, 11 июня.

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