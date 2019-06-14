Найден сбежавший кот Алибасова

Найден пропавший кот музыкального продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Teleram-канале.

По словам представителя продюсера Вадима Горжанкина, питомец Чуча породы канадский сфинкс обнаружен в центре школы кунг-фу «Ша-Фут-Фань», расположенной в Столовом переулке.

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12 июня стало известно, что кот Алибасова сбежал во время пресс-конференции, проходившей у него дома. Семья продюсера пообещала нашедшему питомца денежное вознаграждение или выступление на празднике группы «На-На», основателем которой является Алибасов.

На следующий день неизвестный человек принес родственникам продюсера канадского сфинкса, заявив, что он принадлежит Алибасову, и забрал вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. Оказалось, что это не Чуча.

Бари Каримович находится в больнице с 4 июня. Он был госпитализирован после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб и получил ожоги внутренних органов.

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