Куклачев пообещал подарить Алибасову кота

Дрессировщик Юрий Куклачев пообещал подарить Бари Алибасову кота. Об этом он рассказал телеканалу ТВЦ.

«Найдем. У нас они рождаются каждый день. Сфинксов у нас нет, но лучше пушистенькие», — сказал он, комментируя пропажу любимого кота продюсера Чучи. Он также предложил на выбор кота и кошку.

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12 июня стало известно, что кот Алибасова сбежал во время пресс-конференции, проходившей у него дома. Позднее за его поимку было объявлено вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, чем воспользовался неизвестный, подсунувший пиар-директору Алибасова чужого питомца.

Народный артист РСФСР предположил, что животное сбежало из-за одиночества. «Он видит, что нет любимого человека. Кот домой вернется, если под машину не попадет», — понадеялся Куклачев.

Позднее сын Алибасова Бари Алибасов-младший поблагодарил Куклачева, но отклонил предложение артиста в надежде на возвращение беглеца. «Я не знаю, что делать, если кот не найдется, потому что это самое любимое существо в жизни у отца», — добавил он.

Продюсер находится в больнице с 4 июня. Он был госпитализирован после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб и получил ожоги внутренних органов.

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