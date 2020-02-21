Стас Барецкий пригрозил расправой снявшему порноклип лидеру Rammstein

Шоумен Стас Барецкий в эфире телеканала НТВ пригрозил расправой лидеру рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну, снявшему порноклип Till the End с участием россиянок. Запись передачи была опубликована на YouTube-канале «Сегодня».

«Если ты еще здесь нарисуешься с Rammstein или сам по себе, я тебя найду, понял?» — обратился Барецкий к музыканту. Он предположил, что «старичку не хватает хайпа», поэтому он решил снять столь провокационное видео.

«Волна славы прошла, поэтому он начал во всякий треш сейчас кидаться. Но мне откровенно не понравилось», — заявил шоумен. Он пояснил, что знает девушек, снявшихся в клипе, и назвал их «питерскими телками, работающими в бардаках».

Клип на трек Till the End был снят в стиле жесткого порно и выложен на популярный порносайт ранее в феврале. При этом Линдеманн сам появился в кадре.

Позднее снявшимся в клипе россиянкам начали поступать угрозы. Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис. Одна из жертв травли предоставила запись угроз Позднякова, в которой он говорил, что девушка «даже не представляет его ресурсов и возможностей». Кроме того, в своем стриме экстремист призывал убивать участниц съемок.

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