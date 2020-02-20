Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам посыпались угрозы

Россиянкам, снявшимся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы. Об этом пишет «Экспресс-газета».

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5 февраля в сети появился клип на песню Линдеманна Platz Eins, в котором тот поучаствовал в оргии. Тогда музыкант сыграл пациента психбольницы, который фантазирует о кровавых буйствах в отеле.

После выпуска клипа, по утверждению СМИ, бежавший в Польшу лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис. Одна из жертв травли предоставила запись угроз Позднякова, в которой он говорил, что девушка «даже не представляет его ресурсов и возможностей». Кроме того, в своем стриме экстремист призывал убивать участниц съемок.

Позднее Поздняков прокомментировал ситуацию. Он заявил, что «если в России найдется националист-одиночка, который убьет их, мне будет их не жалко».

Тилль Линдеманн с начала февраля выпустил два провокационных клипа. Помимо Platz Eins, он представил свой новый проект с русским матерным названием, а ролик Till the End («До конца»), снятый в стиле жесткого порно, был выложен на популярный порносайт. При этом Линдеманн сам появляется на кадрах, играя не последнюю роль в происходящем на видео.

В декабре 2018 года лидер сообщества «Мужское государство» во «ВКонтакте» был приговорен к двум годам условно. Он был задержан в конце сентября, у него дома прошел обыск. Сначала ему вменяли административную статью о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) и арестовали на пять суток, позднее было возбуждено уголовное дело. Согласно материалам дела, с мая по июнь 2018 года Поздняков и еще несколько человек создали паблик, в котором размещались оскорбительные для женщин посты, видеозаписи и фотографии.

«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте» с более чем 150 тысячами подписчиков. В паблике пропагандируется национализм и женоненавистничество.

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