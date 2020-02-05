Тилль Линдеманн поучаствовал в кровавой оргии в клипе на Platz Eins

В сети появился музыкальный клип на песню Platz Eins лидера Rammstein Тилля Линдеманна, в котором тот поучаствовал в кровавой оргии. Видео опубликовано на YouTube-канале Lindemann Official.

Клип вышел в рамках сольного проекта музыканта Lindemann. В нем музыкант играет пациента психбольницы, который фантазирует о кровавых оргиях в отеле.

6 января сообщалось, что певица Светлана Лобода спела на немецком языке песню «Маленькой елочке холодно зимой» и посвятила ее Линдеманну, который отметил 57-летие.

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