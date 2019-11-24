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Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

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Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.

Видео «Frau & Mann» было опубликовано 23 ноября на официальном канале группы Lindemann Official. Режиссером указан россиянин Сергей Минадзе. Дуэт решил скрыть комментарии к видеозаписи, на момент написания новости она набрала 188 тысяч просмотров. В клипе также снялись Линдеманн, второй участник дуэта Петер Тэгтгрен и шведский актер Петер Стормаре.

На кадрах Лобода предстала в роли заводской рабочей в синем халате и косынке. По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвало начальство. Руководитель, которого сыграл Линденман, попытался изнасиловать ее в своем кабинете. Однако девушка вступила в борьбу и разбила голову начальнику.

Ранее Светлана Лобода опубликовала постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна. На постере также присутствуют Тилль Линдеманн и Петер Стормаре.

Весной 2019 года Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это «тайна двух людей».

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