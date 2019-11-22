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Лобода появилась на постере с лидером Rammstein

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Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника группы Rammstein Петера Тэгтрэна.

Frau und Mann🙈

Фото опубликовано @lobodaofficial

Тэгтрэн изображен в скафандре космонавта, Лобода нарисована в легком платье. Также на плакате, озаглавленном Frau & Mann, присутствуют Тилль Линдеманн и Петер Стормаре.

F & M — второй студийный альбом немецко-шведского дуэта Lindemann. Он выйдет в пятницу, 22 ноября.

В сентябре артистка признала, что проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с Линдеманном. В интервью телеведущей Ксении Собчак Лобода в нецензурной форме назвала исполнителя невероятным и намекнула на то, что ей удается быть с Линдеманном «маленькой кошечкой».

Весной 2019 года Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это «тайна двух людей».

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