Лобода проговорилась об отношениях с лидером Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода признала, что проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Об этом артистка рассказала в интервью бывшей кандидатке в президенты России Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

Собчак вспомнила интервью Лободы рэперу Басте, в котором певица в ответ на вопрос о Линдеманне заявила, что у нее контракт и она не может об этом говорить. «Проговорилась, видишь», — сказала певица.

Когда ведущая отметила, что ситуация с контрактом выглядит, будто Лобода находится в каком-то рабстве, та ответила: «Я не в рабстве, я в любви».

«Спроси меня: "Что ты думаешь о Тилле?"» — попросила Лобода, после чего заявила: «Он ******** [невероятный]».

«Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым ты можешь быть маленькой кошечкой, и тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет...» — объяснила певица.

«Долго не живет оно никогда. В таких, как мы, оно долго не живет», — подчеркнула Собчак, на что Лобода сказала: «Нужно попробовать хотя бы, Ксюша». По словам певицы, романтические отношения получается сохранить, «когда человек живет не с тобой». «Он живет в другой стране», — добавила она.

Весной 2019 года Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это «тайна двух людей». Музыкант добавил, что он настоящий джентльмен, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.

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