Лобода объяснила появление чужого интимного фото в ее соцсетях

Исполнительница Светлана Лобода в опубликованном на YouTube интервью Ксении Собчак объяснила ситуацию со снимком обнаженной женщины, появившимся в ее Instagram. Она подчеркнула, что хотела опубликовать провокационный пост с голым телом, чтобы набрать лайки.

Певица отметила, что сама не использовала графические редакторы для изменения фигуры на фотографии, а просто скопировала ее из журнала. «Я себя с ней не олицетворяла. Просто очень прикольно, очень провокационно», — сказала она.

Артистка поведала, что после публикации села в самолет, а после перелета узнала о скандале. По ее словам, пост с чужим снимком был удален администрацией Instagram.

«Я прошу прощения, не хотела никого обидеть вообще, никого задеть. Может быть, моя ошибка в том, что я не подписала, что это ее фотка», — объяснила Лобода, добавив, что эта история «не стоит выеденного яйца».

10 июля стало известно, что Лобода опубликовала в Instagram фотографию, принадлежащую американской модели. Автор снимка обвинила певицу в том, что та украла снимок, при этом отфотошопив его, сделав фигуру стройнее. Позже пост исчез из аккаунта Лободы. Артистку поддержала певица Наташа Королева, выложившая собственное голое фото в такой же позе. Позже певица удалила обнаженный снимок и опубликовала еще один.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!