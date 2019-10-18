Лидер Rammstein появился на дне рождения Лободы

Украинская певица Светлана Лобода выложила фотографию со своего дня рождения, на которой подержала под руку солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Снимок опубликован в Instagram артистки в пятницу, 18 октября.

«Мой день, моя ночь», — подписала фото Лобода.

В сентябре артистка признала, что проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с Линдеманном. В интервью телеведущей Ксении Собчак Лобода в нецензурной форме назвала исполнителя невероятным и намекнула на то, что ей удается быть с Линдеманном «маленькой кошечкой».

Весной 2019 года Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это «тайна двух людей».

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