Лобода спела на немецком для «своего» лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода спела на немецком языке песню «Маленькой елочке холодно зимой» и посвятила ее лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который отметил 57-летие. Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram.

«Happy Birthday my Till Lindemann (С днем рождения, мой Тилль Линдеманн. — прим."Ленты.ру")», — написала певица.

Лобода и Линдеманн познакомились летом 2017 года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. В мае 2018 года певица родила дочь. По предположениям СМИ, отцом девочки Тильды является солист немецкой группы. Сам музыкант заявил, что это «тайна двух людей» и как настоящий джентльмен не будет комментировать возможный роман с артисткой. Позже Лобода признала, что проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с Линдеманном.

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