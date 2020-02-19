Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили. Об этом сообщил Telegram-канал «Двач».

В посте указаны ссылки на социальные сети участниц съемок. Часть ссылок подписана в зависимости от роли девушки: «мамка шлюх», «сосала на стуле», «******* [занималась сексом] на столе».

Клип на первый опубликованный трек Till the End («До конца») был снят в стиле жесткого порно и выложен на популярный порносайт ранее в феврале. При этом Линдеманн сам появляется на кадрах, играя не последнюю роль в происходящем на видео.

5 февраля в сети появился клип на песню Линдеманна Platz Eins, в котором тот поучаствовал в кровавой оргии. Тогда музыкант сыграл пациента психбольницы, который фантазирует о кровавых оргиях в отеле.

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