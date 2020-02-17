Солист Rammstein назвал новую группу русским матерным словом и снялся в порно

Фронтмен Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн организовал новый музыкальный проект, и назвал его русским матерным словом. Из-за требований российского законодательства Lenta.ru не может опубликовать название группы.

Клип на первый опубликованный трек Till the End («До конца») был снят в стиле жесткого порно и выложен на популярный порносайт. При этом Линдеманн сам появляется на кадрах, играя не последнюю роль в происходящем на видео.

5 февраля в сети появился музыкальный клип на песню Линдеманна Platz Eins, в котором тот поучаствовал в кровавой оргии. Тогда музыкант сыграл пациента психбольницы, который фантазирует о кровавых оргиях в отеле.

В ноябре 2019 года Линдеманн выпустил клип Frau & Mann, в котором поучаствовала украинская певица Светлана Лобода. На кадрах Лобода предстала в роли заводской рабочей в синем халате и косынке. По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвало начальство. Руководитель, которого сыграл Линденман, попытался изнасиловать ее в своем кабинете. Однако девушка вступила в борьбу и разбила голову начальнику.

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