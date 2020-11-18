Стас Барецкий устроил дорожные разборки на месте ДТП

Российский шоумен Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», ставший свидетелем случившегося.

Музыкант увидел два столкнувшихся автомобиля и попытался выяснить подробности аварии, используя нецензурную лексику. Инцидент произошел недалеко от шиномонтажного сервиса на Черниговской улице, которым владеет шоумен.

«Дорогу перекрыли, ******* в рот! Сколько можно, ******?!» — возмутился Барецкий. Он поинтересовался у одного из водителей, почему тот ничего не видит, а второму указал на то, что стоило просто посигналить, чтобы избежать столкновения.

«Сука, *****, мои машины! На ремонт вез сюда», — крикнул шоумен, указывая в сторону своего шиномонтажного сервиса. Один из свидетелей ДТП подтвердил, что автомобили как раз ехали в мастерскую. Барецкий пригрозил выйти и «раскидать» всех участников аварии.

В августе музыкант подрался с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым. Звезды набросились друг на друга с кулаками в одном из ночных заведений.