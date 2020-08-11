Артисты Мариинки заразились коронавирусом

Артисты балетной труппы Мариинского театра заразились коронавирусом. Об этом сообщил художественный руководитель и директор Мариинки Валерий Гергиев, передает РИА Новости.

Гергиев рассказал, что в театре четыре с половиной месяца не было случаев заражения вирусом. Однако сейчас, по его словам, в балетном цехе зафиксировано два-три случая заболевания. Он также добавил, что заболевшие пока проходят лечение на дому.

Отмечается, что в связи с требованием Роспотребнадзора артисты театра регулярно сдают тесты на коронавирус, по результатам которых допускаются к работе.

Ранее сообщалось, что у 34 сотрудников Большого театра был выявлен коронавирус. В пресс-службе Большого рассказали, что у заразившихся не было никаких внешних признаков заболевания — ни кашля, ни высокой температуры. Они все были помещены на домашнее лечение.