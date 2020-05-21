Коронавирус изменил культурные привычки россиян

Всеобщая самоизоляция из-за пандемии коронавируса кардинально изменила потребление россиянами культурных продуктов, и важнейшую роль в этом сыграла доступность контента в цифровой среде. Об этом стало известно в ходе паблик-тока «Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность культуры?», организованного Сбербанком и мультимедийным сервисом Okko, сообщается в пресс-релизе.

В мероприятии приняла участие министр культуры России Ольга Любимова, которая рассказала о масштабной цифровизации культурной сферы в стране. «Скорость, с которой академические организации перешли в онлайн-форматы, просто восхитительна. Все мы столкнулись с абсолютно новой действительностью, но уже подготовленными», — заявила чиновница.

По словам главы Минкульта, «почти 21 миллион человек смотрит трансляции Мариинского театра, спектакли Большого театра онлайн показывают в 134 странах мира». «Даже небольшие, региональные музеи и театры придумывают все новые проекты, которыми хотят поразить взыскательную аудиторию», — добавила Любимова.

В ходе паблик-тока также стало известно, что проект Сбербанка и Okko «Искусство онлайн» во время пандемии привлек более восьми миллионов человек.

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