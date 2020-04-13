Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом

У 34 сотрудников Большого театра был выявлен коронавирус. Об этом агентству ТАСС рассказал генеральный директор театра Владимир Урин.
Он пояснил, что тестирование проводилось за несколько дней до концерта в поддержку участников акции «Мы вместе», который состоялся 11 апреля на Исторической сцене. Все инфицированные не были допущены до организации мероприятия.
Позднее в пресс-службе Большого рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК, что у заразившихся не было никаких внешних признаков заболевания — ни кашля, ни высокой температуры. Сейчас все они находятся дома на карантине.
В театре уточнили, что в подготовке концерта были задействованы несколько сотен человек.
По данным на 13 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 18 328 в 82 регионах, скончались 148 человек, еще 1470 выздоровели. В рамках борьбы с распространением инфекции весь апрель в стране объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения