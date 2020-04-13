У 18 московских священников РПЦ диагностирован коронавирус

У 18 священников и монахов, служащих в храмах и монастырях Московской епархии РПЦ, диагностирован коронавирус. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси в своем Telegram-канале.

В сообщении приводится список храмов и монастырей, в которых служили зараженные коронавирусом. Они расположены в таких районах как Марьино, Крылатское, Алексеевское, Таганский, Метрогородок, Басманный, Перово, Свиблово, Коптево, Елохово, Тверской и Замоскворечье.

Также сообщается о наличии у 21 священника и монаха симптомов коронавирусной инфекции, их диагноз не подтвержден. Их храмы и монастыри расположены в районах Крылатское, Южное Бутово, Богородское, Мещанский, Митино, Арбат, Елохово, Басманный и Восточное Дегунино.

Ранее в апреле три священника РПЦ заразились коронавирусом в Москве.

По данным на 13 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 18 328 в 82 регионах, скончались 148 человек, еще 1470 выздоровели. В рамках борьбы с распространением инфекции весь апрель в стране объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.

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