У 18 московских священников РПЦ диагностирован коронавирус

У 18 священников и монахов, служащих в храмах и монастырях Московской епархии РПЦ, диагностирован коронавирус. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси в своем Telegram-канале.
В сообщении приводится список храмов и монастырей, в которых служили зараженные коронавирусом. Они расположены в таких районах как Марьино, Крылатское, Алексеевское, Таганский, Метрогородок, Басманный, Перово, Свиблово, Коптево, Елохово, Тверской и Замоскворечье.
Также сообщается о наличии у 21 священника и монаха симптомов коронавирусной инфекции, их диагноз не подтвержден. Их храмы и монастыри расположены в районах Крылатское, Южное Бутово, Богородское, Мещанский, Митино, Арбат, Елохово, Басманный и Восточное Дегунино.
Ранее в апреле три священника РПЦ заразились коронавирусом в Москве.
По данным на 13 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 18 328 в 82 регионах, скончались 148 человек, еще 1470 выздоровели. В рамках борьбы с распространением инфекции весь апрель в стране объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения