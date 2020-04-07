Патриарх Кирилл увидел в пандемии коронавируса «лучшее время перемен»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в пандемии коронавируса «лучшее время перемен» и призвал россиян задуматься о причинах кризиса. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 7 апреля.

По словам священнослужителя, коронавирус — это «вселенская напасть», от которой невозможно укрыться нигде. Такие «напасти» Бог посылает людям в наказание за что-то и для исправления, считает патриарх.

По мнению главы Русской православной церкви (РПЦ), пандемия — «это перемена к лучшему или к худшему». Чтобы коронавирус не привел к худшему, людям, по словам патриарха, необходимо «вспомнить о том, что человек Богом создан, и в центре жизни человека должен быть Бог с его законом». Если люди будут об этом помнить, то никакие болезни и природные катаклизмы им будут не страшны.

В заключение патриарх Кирилл призвал воспринимать кризис как «лучшее время перемен» и не наступать «еще и еще раз (...) на грабли». Все испытания, по его мнению, люди должны проходить с «сильной верой» в существование Бога как творца истории.

Ранее в марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. Такое решение объяснили тем, что священники якобы являются для современных россиян духовными врачами.

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