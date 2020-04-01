Патриарх Кирилл призвал молиться дома

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит принесение чудотворной иконой «Умиление» в Богоявленский Елоховский кафедральный собор в Москве. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ призвал всех верующих молиться дома.

Отмечается, что иерарх начнет объезд вокруг Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский, и прибудет со святыней в Богоявленский кафедральный собор, где в 18.00 начнется праздничная служба.

Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканалы «Спас», «Союз» и официальный сайт Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей и не ходить в храмы на фоне распространения коронавируса. До этого стало известно, что предстоятель РПЦ утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения инфекции.

По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.

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