Патриарх Кирилл призвал молиться дома

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит принесение чудотворной иконой «Умиление» в Богоявленский Елоховский кафедральный собор в Москве. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.
Предстоятель РПЦ призвал всех верующих молиться дома.
Отмечается, что иерарх начнет объезд вокруг Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский, и прибудет со святыней в Богоявленский кафедральный собор, где в 18.00 начнется праздничная служба.
Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканалы «Спас», «Союз» и официальный сайт Русской Православной Церкви Патриархия.ru.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей и не ходить в храмы на фоне распространения коронавируса. До этого стало известно, что предстоятель РПЦ утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения инфекции.
По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения