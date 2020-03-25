Церкви и мечети в Москве закроют для посетителей из-за коронавируса

Религиозные учреждения, в том числе церкви и мечети, закроют для посетителей в Москве из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в столичном правительстве.

Уточняется, что указ о новых мерах мэр Москвы Сергей Собянин подпишет 26 марта. Ограничение не коснется персонала религиозных организаций.

При этом в синодальном отделе Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что не располагают такой информацией.

Кроме того, издание уточнило, что ограничение на посещение парков, о котором ранее 25 марта сказал Собянин, коснется крупнейших из них: ВДНХ, парка Горького, Царицыно, Коломенского, Зарядье, Кусково, Сокольники. Будет прекращено и предоставление услуг, предусматривающих присутствие клиента. Ограничение не коснется услуг, оказываемых дистанционно или при помощи курьерской доставки, и медучреждений. Приостановится также работа магазинов, кроме магазинов с товарами первой необходимости и аптек.

22 марта стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Молитвы написаны на старославянском языке, при этом в них отсутствует упоминание непосредственно коронавируса. В заглавии обоих текстов говорится о том, что к ним нужно обращаться во время «распространения вредоносного поветрия».

Ранее, 16 марта, сообщалось, что прихожанам РПЦ, желающим причаститься, в рамках профилактики заражения коронавирусом стали наливать больше вина. Член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин, ссылаясь на вирусологов, заявил, что содержание алкоголя в кагоре достаточно высокое, «чтобы убить эти вирусы».

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