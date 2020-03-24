В РПЦ раскритиковали вышедшего на проповедь в противогазе российского священника

В РПЦ раскритиковали протоиерея Андрея Ткачева, который пришел на проповедь в храм в противогазе в знак протеста против повального ношения масок и тиражирования в СМИ темы коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

Он назвал поступок Ткачева желанием поиронизировать и продемонстрировать несерьезность людей, которые боятся заразиться. «Многим сейчас не до смеха, например, в Италии, Испании, Франции, Германии», — отметил собеседник издания.

Видеоролик со священником опубликовал журналист Роман Голованов. На кадрах Ткачев выходит к прихожанам под церковные песнопения и снимает противогаз под смех окружающих. «Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь. Эти гады нас замучили, вся эта нечисть проклятая», — сказал священнослужитель.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в России приближается к 500, большинство инфицированных — в Москве и Подмосковье.

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