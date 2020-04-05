Три священника РПЦ заразились коронавирусом в Москве. Об этом сообщила рабочая группа при Патриархе в своем Telegram-канале.

Отмечается, что по состоянию на 5 апреля тест на коронавирус оказался положительным у трех священнослужителей Московской епархии. Среди заболевших клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Николай Рыжков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Виктор Волков и Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Также сообщается о еще двух священниках, у которых обнаружены симптомы коронавирусной инфекции. Среди них протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, и иерей Дмитрий Карпов, клирик этого же храма. Их диагноз пока не подтвержден.

РПЦ призвала контактировавших со всеми указанными священнослужителями «быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться».

Ранее сообщалось, что в РПЦ надеются на отмену режима самоизоляции для священников.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

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