Три священника РПЦ заразились коронавирусом в Москве. Об этом сообщила рабочая группа при Патриархе в своем Telegram-канале.
Отмечается, что по состоянию на 5 апреля тест на коронавирус оказался положительным у трех священнослужителей Московской епархии. Среди заболевших клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Николай Рыжков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Виктор Волков и Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.
Также сообщается о еще двух священниках, у которых обнаружены симптомы коронавирусной инфекции. Среди них протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, и иерей Дмитрий Карпов, клирик этого же храма. Их диагноз пока не подтвержден.
РПЦ призвала контактировавших со всеми указанными священнослужителями «быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться».
Ранее сообщалось, что в РПЦ надеются на отмену режима самоизоляции для священников.
В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения