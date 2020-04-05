Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем».
По словам Стебенковой, заболевание у нее протекает в легкой форме. «За мной очень хорошо смотрят врачи. Ничего плохого в этом нету. Так же как многие москвичи, я нахожусь дома, в самоизоляции с самого начала заболевания. Все, кто со мной контактировал, изолированы, поэтому находятся под наблюдением», — сказала депутат.
Ранее 5 апреля о заражении коронавирусом сообщил еще один московский депутат Евгений Ступин. Он рассказал, что 29 марта вызвал врача из-за температуры. «На седьмые сутки, 4 апреля, в субботу, около 22 часов, мне позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный», — написал Ступин.
В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения