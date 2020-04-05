Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что 29 марта вызвал врача из-за температуры. Медик взяла анализ и предупредила, что, если в течение 72 часов Ступину не позвонят, значит, результат отрицательный. Депутату не перезвонили, и он считал себя здоровым.
«На седьмые сутки, 4 апреля, в субботу, около 22 часов, мне позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный», — написал Ступин.
По мнению депутата, врачи и медсестры «никуда не успевают» из-за сокращений в медицине. «Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим», — добавил Ступин.
Сейчас депутат на карантине. Он уверяет, что чувствует себя хорошо, симптомы заболевания у него прошли.
В воскресенье, 5 апреля, стало известно, что за сутки в Москве выявлено 536 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в столице составляет 3893 человека. С конца марта в городе действует режим самоизоляции: москвичам рекомендовано выходить из дома только в случаях крайней необходимости.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения