Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

@breakingmash / Telegram

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, загорелось несколько палаток на стройплощадке. Один из рабочих в результате пожара погиб.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины пожара выясняются.

Возведение больницы началось 12 марта в связи с распространением коронавируса. На территории больницы площадью 43 гектара появятся несколько блоков: лечебный, реанимационный и служебный, а также общежития для медиков. Вокруг медцентра планируют проложить около 15 километров автодорог.

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