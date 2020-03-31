Новую инфекционную больницу в Москве показали со спутника

Новую инфекционную больницу для зараженных коронавирусом в Новой Москве показали со спутника. Аэроснимки медцентра на разных этапах строительства опубликованы на сайте дочерней компании госкорпорации «Роскосмос» «ТерраТех».
Возведение объекта началось 12 марта 2020 года в поселении Вороновское рядом с деревней Голохвастово (ТиНАО). На территории больницы площадью 43 гектара появятся несколько блоков: лечебный, реанимационный и служебный, а также общежития для медиков. Вокруг медцентра планируют проложить около 15 километров автодорог.
Ранее стало известно, что строителям больницы для поднятия духа включают песню «Священная война». «Люди, они и так все мотивированы, но они начнут уставать, будет тяжелая погода, тут ветер, холодно, поэтому любой момент эмоциональной поддержки будет очень важен», — пояснил заммэра столицы Андрей Бочкарев.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения