Строителей новой московской больницы вынудили работать под «Священную войну»

Строителей новой больницы для зараженных коронавирусом в Москве вынудили работать под песню «Священная война». Видео, на котором играет соответствующая композиция, снял один из рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев говорил, что на стройплощадке медицинского центра будут включать специальную музыку для поднятия духа рабочих.
«Любой способ, который нам позволит ускорить движение, ускорить работы, нам здесь будет очень важен. Люди, они и так все мотивированы, но они начнут уставать, будет тяжелая погода, тут ветер, холодно, поэтому любой момент эмоциональной поддержки будет очень важен», — заявил Бочкарев.
На строительстве больницы в Новой Москве рядом с деревнями Бабенки и Голохвастово занято, по данным канала, более пяти тысяч человек. Медцентр разместится на территории площадью 43 гектара, вокруг него планируют проложить около 15 километров автодорог. По словам Бочкарева, клиника станет одной из самых современных и оснащенных всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения