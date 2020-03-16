В России нашли еще одну площадку под коронавирусную больницу

Новую инфекционную больницу, где планируется размещать граждан с подозрением на коронавирус, построят в Хабаровском крае. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Фургал на совещании в правительстве края, передает РИА Новости.

«На уровне федерального центра принято решение о строительстве инфекционного госпиталя, быстровозводимого, на территории Хабаровского края», — заявил чиновник. По его словам, впоследствии госпиталь переоборудуют под многопрофильную инфекционную больницу.

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Министр здравоохранения края Александр Витько, в свою очередь, уточнил, что больница сможет принять 500 пациентов. Под ее строительство уже нашли несколько площадок, конкретная еще не выбрана. Финансировать стройку будут средствами федерального бюджета. На возведение одного госпиталя уйдет, предположительно, три месяца.

Ранее коронавирусную больницу начали строить в Москве на территории поселения Вороновское, вблизи деревни Голохвастово.

По последним данным, в России коронавирусной инфекцией заражены 63 человека. Всего в мире более 169 тысяч случаев, порядка 6,5 тысячи человек скончались.

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