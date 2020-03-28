В больницу в Коммунарке попал миллиардер

В ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или подозрением на него, попал миллиардер Игорь Сосин. Об этом сообщает Baza.
По информации Telegram-канала 112, ранее в марте бизнесмен прилетел в Москву частным рейсом из Франции и через несколько дней был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.
В медцентре в Коммунарке на лечении находятся более 300 человек, в том числе такие артисты, как Лев Лещенко и Игорь Николаев. Учреждение посещал президент Владимир Путин.
По данным на 28 марта, в России зарегистрированы 1264 случая заражения коронавирусом, семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. 49 человек полностью излечились.
Игорь Сосин — владелец сети магазинов «Старик Хоттабыч», совладелец торговой сети OBI, владелец компании DIY Project Russia. Его сын Егор в 2016 году был направлен на принудительное лечение за убийство своей матери в Казани в декабре 2015-го.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения