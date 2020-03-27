Сотрудник администрации президента с коронавирусом не контактировал с Путиным

В администрации президента выявлен случай заболевания коронавирусом, принимаются все санитарно-эпидемиологические меры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 марта.
Сотрудник не контактировал с президентом Владимиром Путиным, уточнил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что глава государства не может перестать работать, но он принимает необходимые меры для защиты от коронавируса.
Ранее в пятницу стало известно, что депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, его проверят на коронавирус.
Накануне появилась информация о том, что у сотрудника аппарата правительства заподозрили коронавирус. Его имя не называется, в настоящий момент он находится на карантине.
За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 196 человек в 16 регионах. Общее число зараженных превысило тысячу человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения