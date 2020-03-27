Сотрудник администрации президента с коронавирусом не контактировал с Путиным

В администрации президента выявлен случай заболевания коронавирусом, принимаются все санитарно-эпидемиологические меры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 марта.

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Сотрудник не контактировал с президентом Владимиром Путиным, уточнил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что глава государства не может перестать работать, но он принимает необходимые меры для защиты от коронавируса.

Ранее в пятницу стало известно, что депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, его проверят на коронавирус.

Накануне появилась информация о том, что у сотрудника аппарата правительства заподозрили коронавирус. Его имя не называется, в настоящий момент он находится на карантине.

За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 196 человек в 16 регионах. Общее число зараженных превысило тысячу человек.

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