Российский актер и депутат попал в больницу с подозрением на коронавирус

Депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, его проверят на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллегу в столичном парламенте Евгения Герасимова.
Супруга Губенко, актриса Жанна Болотова (обоим по 78 лет) находится в больнице с пневмонией. Об этом сам Губенко сообщил два дня назад.
Ранее в пятницу главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил заражение народного артиста РСФСР Льва Лещенко коронавирусом.
Николай Губенко — народный артист РСФСР, режиссер, основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки». С 2005 года депутат Московской городской думы. С 1989 по 1991 год был министром культуры СССР.
Губенко известен по фильмам «Застава Ильича», «Подранки», «Золотые ворота», «Директор», «Дворянское гнездо». В 1970 году Губенко дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм «Братья Макаровы». Вскоре вышли еще две его режиссерские работы «Пришел солдат с фронта» (1971) и «Если хочешь быть счастливым» (1974).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения