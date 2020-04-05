В России появился новый вид мошенничества из-за коронавируса

В России появился новый вид мошенничества из-за коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, пишет «Российская газета».
По данным издания, на подъездах жилых домов Москвы и других регионов появились объявления о том, что в связи со вспышкой коронавируса будет проводиться дезинфекция квартир, а также лестничных клеток. Как заявили в управе Дмитровского района столицы, на территории которого также было размещено объявление о санобработке, отношение к этим объявлениям они не имеют. Там добавили, что сотрудники дезинфицируют только места общего пользования.
В свою очередь, в комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка Санкт-Петербурга призвали не открывать дверь неизвестным, которые представляются дезинфекторами, врачами или сотрудниками специальных служб. По их мнению, таким образом мошенники могут проникнуть в дом и совершить кражу или иное преступление под предлогом борьбы с распространением инфекции.
Ранее сообщалось, что в Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
По данным на 4 апреля, в стране зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. 43 пациента умерли, 333 — выздоровели. В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения