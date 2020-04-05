В Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости.
В частности, в городе продезинфицируют дороги, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. Препараты, которые будут использоваться для этого, рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны. В общей сложности задействуют около 3,5 тысячи единиц техники.
2 апреля городские власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе главы города. Движение личного и коммерческого автотранспорта в столице пока не приостановлено и не запрещено.
В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не стал вводить в городе пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «ведут себя корректно».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения