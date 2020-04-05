В Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости.

В частности, в городе продезинфицируют дороги, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. Препараты, которые будут использоваться для этого, рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны. В общей сложности задействуют около 3,5 тысячи единиц техники.

2 апреля городские власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе главы города. Движение личного и коммерческого автотранспорта в столице пока не приостановлено и не запрещено.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не стал вводить в городе пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «ведут себя корректно».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!