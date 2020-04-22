Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 58 тысячам

Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии приблизилось к 58 тысячам. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Как уточнили в оперштабе, всего за весь период эпидемии в стране 513 человек умерли, 4420 человек излечились. За последние сутки инфекцию выявили у 5236 человек в 78 регионах, 57 пациентов скончались, 547 выздоровели.

По данным на 21 апреля, в стране было выявлено более 52 тысяч инфицированных в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Ранее доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что остановить распространение коронавируса в России могут только усилия региональных властей по сдерживанию распространения инфекции на местах. В противном случаев ситуация выйдет из-под контроля, подчеркнула эксперт.

До этого вирусолог, академик РАН Феликс Ершов отметил, что пандемия коронавируса пойдет на спад после того, как им заразятся 70-80 процентов популяции. Если же большинство населения не заразится, то при неблагоприятном сценарии может начаться вторая волна эпидемии, считает специалист.

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