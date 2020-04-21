Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи в 85 регионах: за последние сутки выявлено 5642 новых инфицированных. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Зарегистрирован 51 летальный исход. За сутки полностью вылечились 427 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 3083, Московской области — 718, Санкт-Петербурге — 127. Также еще 101 человек инфицирован в Нижегородской области, 84 — в Свердловской области, 75 — в Тульской области, 74 — в Республике Башкортостан. В Краснодарском крае и Ростовской области 64 и 54 новых случая заражения соответственно. В остальных регионах зарегистрировано менее 50 инфицированных за сутки.

По данным на 20 апреля, в России было выявлено более 47 тысяч заразившихся коронавирусом — 4268 случаев зарегистрировано за сутки. Случаи заражения фиксировались во всех регионах страны.

Ранее Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев говорил, что в стране летальность при заражении новой инфекцией составляет 0,8 процента. Это связано с эффективным выявлением легких случаев.

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