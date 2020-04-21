В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19

В России наблюдается очень низкий уровень смертности пациентов с коронавирусом. Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

«У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.

В студии показали таблицу с коэффициентом смертности пациентов с новой инфекцией, составленную Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В ней указано, что, по данным на 19 апреля, на миллион человек в Бельгии число умерших от последствий коронавирусной инфекции — 470,51, в Испании — 428,68, во Франции — 296,03, в Великобритании — 227,79, в Швеции — 149,61, в США — 117,55. В России эта цифра составила всего 2,14.

«Это фантастика», — отметила представительница ВШЭ.

Она добавила, что в стране проводится «невероятное количество» тестов на COVID-19, и один положительный результат приходится на 45 анализов. В мире один зараженный приходится на десять тестов. При этом выявленные в России случаи заболевания часто протекают в легкой форме.

Ранее Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев говорил, что в стране летальность при заражении новой инфекцией составляет 0,8 процента. Это связано с эффективным выявлением легких случаев.

По состоянию на 21 апреля в целом по России заражено более 47 тысяч человек. 405 из них скончались, 3446 поправились.

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