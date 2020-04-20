Смертность от коронавируса связали с загрязнением воздуха

Сильное загрязнение воздуха может повышать уровень смертности от коронавируса. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на исследование Марии Нейры, представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Доктор Нейра считает, что целому ряду стран Латинской Америки, Африки и Азии, где наблюдаются проблемы с экологией, следует обратить пристальное внимание на уровень смертности от вируса. «Мы разработаем карту самых загрязненных городов мира на основе нашей базы, что позволит нам оказать национальным властям в этих регионах поддержку. Так они смогут разработать соответствующие меры по предотвращению распространения эпидемии», — заявила Нейра.

Ученые из Гарварда полагают, что даже небольшое повышение уровня загрязнения воздуха в последние годы увеличивает на 15 процентов смертность от коронавируса. Ранее подобные проблемы с экологией также связали с такими заболеваниями, как рак легких и респираторные инфекции.

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Анетт Питерс, директор Института эпидемиологии Мюнхенского университета, рассказала, что данные выводы «согласуются с предыдущими исследованиями влияния пневмонии на госпитализацию и смертность». «Это одна из первых работ, доказывающих предположение, что загрязнение воздуха может влиять на тяжесть протекания коронавирусной инфекции», — добавила она.

На данный момент в мире зафиксировано более 2 400 000 случаев заражения коронавирусом. Всего около 165 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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