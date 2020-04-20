Названы самые безопасные во время пандемии коронавируса страны

Самой безопасной страной, которая успешнее других справляется со вспышкой коронавируса, оказался Израиль. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов фонда Deep Knowledge Group (DKG), пишет Express.

Согласно полученным данным, государство получило наибольшее количество баллов с точки зрения государственного управления, а также мониторинга выявления заболевания и готовности к его лечению. «Тот факт, что Израиль лидирует, неудивителен, если учесть, что страна находится в состоянии постоянного кризиса и имеет большой опыт в плане закрытия границ и чрезвычайных ситуаций», — отметили специалисты.

Следующей в списке оказалась Германия — по сравнению с другими государствами Европы она в настоящее время имеет лучшие показатели и, по мнению исследователей, после стабилизации эпидемиологической ситуации получит значительные экономические преимущества. На третьем месте рейтинга находится Южная Корея.

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Кроме того, наиболее безопасными в сложившихся обстоятельствах назвали Австралию, Китай, Новую Зеландию, Тайвань, Сингапур, Японию и Гонконг. При этом Россия разместилась на 12-й позиции перечня, а США — на 70-й.

16 апреля сообщалось, что в Таджикистане зафиксировали значительный прирост туристов во время пандемии коронавируса. В первом квартале года страну посетило более 296 тысяч иностранных туристов, что на 81 тысячу больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Таким образом страна успела получить выгоду, временно увеличив приток иностранцев на 38 процентов.

Согласно данным на утро 20 апреля, общее число заразившихся COVID-19 в мире достигло 2 404 071. С начала пандемии умерли 165 229 человек, выздоровели более 624 тысяч пациентов.

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