Раскрыта получившая выгоду от коронавируса страна

В Таджикистане зафиксировали значительный прирост туристов во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на Агентство по статистике при президенте страны.

Отмечается, что в первом квартале года страну посетило более 296 тысяч иностранных туристов, что на 81 тысячу больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Таким образом страна успела получить выгоду во время пандемии, временно увеличив приток иностранцев на 38 процентов.

В агентстве также раскрыли страны, откуда прилетали туристы. Большинство прибыли из Узбекистана, России, Кыргызстана и Казахстана. Кроме того, страну посетили гости из Афганистана, Китая, Турции, США и Ирана.

10 апреля сообщалось, что Таджикистан закрыл границу для иностранцев и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения коронавируса.

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