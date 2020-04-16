Раскрыта получившая выгоду от коронавируса страна

В Таджикистане зафиксировали значительный прирост туристов во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на Агентство по статистике при президенте страны.
Отмечается, что в первом квартале года страну посетило более 296 тысяч иностранных туристов, что на 81 тысячу больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Таким образом страна успела получить выгоду во время пандемии, временно увеличив приток иностранцев на 38 процентов.
В агентстве также раскрыли страны, откуда прилетали туристы. Большинство прибыли из Узбекистана, России, Кыргызстана и Казахстана. Кроме того, страну посетили гости из Афганистана, Китая, Турции, США и Ирана.
10 апреля сообщалось, что Таджикистан закрыл границу для иностранцев и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения