Таджикистан закрыл границу для иностранцев из-за коронавируса

Таджикистан закрыл границу для иностранцев и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел республики.
Временные ограничение введены на въезд и выезд через все пункты пропуска на государственной границе. Запрет не коснется дипломатов, работников международных организаций и финансовых институтов, аккредитованных в Таджикистане. Однако при въезде в страну им придется пройти 14-дневный карантин под наблюдением врачей.
По официальным данным, в Таджикистане пока не было ни одного случая заражения коронавирусом. Ранее в Туркмении, где, по уверениям властей, также нет инфицированных, провели массовый велопробег в честь Всемирного дня здоровья. В акции приняли участие около семи тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения