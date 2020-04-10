Таджикистан закрыл границу для иностранцев из-за коронавируса

Таджикистан закрыл границу для иностранцев и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел республики.

Временные ограничение введены на въезд и выезд через все пункты пропуска на государственной границе. Запрет не коснется дипломатов, работников международных организаций и финансовых институтов, аккредитованных в Таджикистане. Однако при въезде в страну им придется пройти 14-дневный карантин под наблюдением врачей.

По официальным данным, в Таджикистане пока не было ни одного случая заражения коронавирусом. Ранее в Туркмении, где, по уверениям властей, также нет инфицированных, провели массовый велопробег в честь Всемирного дня здоровья. В акции приняли участие около семи тысяч человек.

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