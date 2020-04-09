В Туркмении во время пандемии провели массовый велопробег в честь дня здоровья

В Туркмении во время пандемии коронавируса провели массовый велопробег в честь Всемирного дня здоровья. Об этом сообщает Turkmenportal.
В Ашхабаде в велопробеге приняли участие 3,5 тысячи человек, которые проехали 15 километров. По всей стране к аналогичным акциям присоединились семь тысяч человек. Также прошли другие массовые спортивные мероприятия, в том числе соревнования по баскетболу, теннису, легкой атлетике.
Как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, празднование Всемирного дня здоровья с широким размахом имело большое значение, в стране сохраняется спокойная эпидемиологическая обстановка благодаря своевременно принятым мерам. По официальным данным, в Туркмении не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
В мире объявлена пандемия коронавируса. По последним данным, коронавирусом были заражены почти полтора миллиона человек. Известно о 88,5 тысячи смертей, почти 330 тысяч человек излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения