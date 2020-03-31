Туркмения запретила слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии. Об этом сообщает портал организации Reporters Without Borders (RSF).
По данным правозащитников, всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях. Оно было также исключено из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения Туркмении рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.
В то же время граждане, которые носят маски на улице и говорят про пандемию коронавируса в мире, могут быть арестованы сотрудниками органов внутренних дел в штатском.
Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы. Лидер страны отметил, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактики различных инфекционных заболеваний.
По последним данным, в Туркмении не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 786 тысяч человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения