Президент Туркмении назвал народное средство от коронавируса

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Лидер страны отметил, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактики различных инфекционных заболеваний. «Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий», — сказал он.

Бердымухамедов подчеркнул, что сейчас традиция окуривания дымом гармалы, считающегося священным растением, продолжается. По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов.

На данный момент в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания.

11 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что вспышку SARS-CoV-2 уже можно характеризовать как пандемию. Сейчас случаи заражения зафиксированы в более чем 100 странах. В мире официально зафиксировано 5 397 жертв коронавирусной инфекции, более 144 тысяч случаев заражения, более 70 тысяч вылечившихся.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель.

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