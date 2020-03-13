Кризис ударил по самому надежному способу хранения денег

Новый экономический кризис, развернувшийся в мире на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса, привел к снижению цен на золото, свидетельствуют данные торгов.

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Драгоценный металл традиционно считается тихой «гаванью инвесторов» и одним из самых надежных способов хранения денег. Во время кризисов и нестабильности на финансовых рынках инвесторы предпочитают вкладывать деньги в золото, что подталкивает его цены вверх. Так, стоимость сырья стабильно роста в середины 2018 года из-за эскалации торгового противостояния США и Китая.

В начале 2020 года цены на драгметалл, подстегиваемые коронавирусом, достигли семилетнего максимума. По состоянию на 6 марта стоимость унции золота достигала 1 683,65 доллара. Однако цена на металл резко пошла вниз после обвала нефтяных котировок, вызванного выходом России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ и развернувшейся ценовой войной.

В попытке заработать инвесторы распродавали золото, а окрепший доллар делал его еще менее привлекательным для вложений, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. За вторую неделю марта стоимость золота снизилась почти на пять процентов, что является недельным максимумом с 2016 года.

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Цены на палладий, который также считается крайне выгодным и надежным активом, также резко пошли вниз сразу после развала сделки ОПЕК+, хотя еще в феврале устанавливали исторические рекорды. Обычно стоимость этого металла растет из-за спроса со стороны автопроизводителей и тренда на экологичный транспорт (палладий используется в автомобилестроении для снижения токсичности выхлопных газов). Однако 9 марта стоимость металла начала резко снижаться. С 2 503 доллара за тройскую унцию в понедельник она опустилась до 1 882,5 доллара 12 марта, подешевев на четверть.

В марте мировые фондовые индексы пережили сильнейшее падение за многие годы. Вторая неделя месяца стала худшей для европейских рынков с кризиса 2008 года. В четверг, 12 марта, американские индексы установили антирекорд с 1987 года. Российскому индексу Мосбиржи не хватило 0,06 процентного пункта до худшего падения с 2018 года.

Биржи обвалились на фоне развернувшейся в мире нефтяной войны, из-за которой цены на нефть 9 марта опускались почти до 30 долларов за баррель. Затем цена на сырье марки Brent немного отскочила, по состоянию на 13 марта оно торгуется на Лондонской бирже ICE на уровне 35 долларов. Другим негативным фактором стало призвание Всемирной организацией здравоохранения эпидемии коронавируса глобальной пандемией.

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